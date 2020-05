Minecraft Dungeons omaggia Diablo 2 con un esilarante easter egg

Mentre il team di Mojang raccoglie il favore della critica con Minecraft Dungeons e attende l'uscita ormai imminente del dungeon crawler, in rete emerge uno dei tanti easter egg che gli sviluppatori degli Xbox Game Studios hanno voluto inserire per omaggiare uno dei kolossal del genere, ossia Diablo 2.

Come segnalato dalla redazione di Lords of Gaming analizzando l'ultimo spin-off action ruolistico di Minecraft firmato dai nuovi Mojang Studios, all'interno del titolo trova spazio un'intera area segreta che s'ispira a Diablo 2. Per potervi accedere, i giocatori devono completare il titolo passando per tutti i livelli di difficoltà e attraversare un ponte levatoio collocato nei pressi dell'accampamento principale.

Una volta attraversato, gli utenti possono esplorare un tempio che presenta diversi ritratti in pixel art degli sviluppatori e risolvere un enigma ambientale legato all'acquisizione di dieci rune: superato questo puzzle, si viene catapultati all'interno di una zona nascosta popolata, ebbene sì, da mucche assassine!

La mandria impazzita da affrontare in Minecraft Dungeons si rifà ovviamente all'infinita orda di mucche bipedi (con tanto di accetta) che hanno rincorso i giocatori di Diablo 2 una volta varcata la soglia digitale dell'area segreta del capolavoro ARPG di Blizzard. Il lancio dell'ultimo dungeon crawler di Microsoft è previsto per il 26 maggio su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch: qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di Minecraft Dungeons.