Minecraft Dungeons si fa più oscuro: annunciata l'avventura Luminous Night

Dopo aver tagliato il traguardo dei 15 milioni di giocatori per Minecraft Dungeons, Mojang si prepara ad espandere ulteriormente la sua opera con l'arrivo di una nuova, grande avventura stagionale.

Minecraft Dungeons: Luminous Night, questo il nome del nuovo contenuto, sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal prossimo 20 aprile 2022. Come spiegato dagli autori, l'avventura sarà caratterizzata da toni più oscuri rispetto al passato, con il giocatore che si muoverà attraverso scenari bui vivacizzati unicamente dai segni luminescenti che caratterizzano non solo l'ambiente circostante, ma anche gli stessi nemici che proveranno ad ostacolare il nostro cammino.

In aggiunta, proprio come accaduto con la precedente avventura stagionale, anche questo secondo atto metterà a disposizione dei giocatori tante diverse ricompense basate su luci e colori volte a vivacizzare sia il mondo che ci circonda, sia la skin e il look generale del nostro personaggio. Inoltre, Luminous Night porterà con sé la tanto attesa cassa dove riporre gli oggetti in eccesso nel nostro inventario, consentendo in questo modo agli utenti di poter riorganizzare con attenzione tutte le risorse a disposizione.

Minecraft Dungeons si prepara quindi a sorprendere i fan con tante sorprese, sfide e premi da conquistare, in attesa di scoprire i piani futuri che Mojang e Double Eleven hanno in serbo per lo spin-off dell'iconico Minecraft.