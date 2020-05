Minecraft Dungeons: parte il preload su PC e Xbox One

A partire da oggi, tutti i giocatori che hanno prenotato una copia digitale di Minecraft Dungeons possono procedere al download di ogni singolo file necessario ad avviare il gioco su Microsoft Store e Xbox One.

Se avete infatti eseguito il preorder, potete visitare la pagina del gioco su PC o Xbox e avviare il preload. Per vostra fortuna, il gioco è incredibilmente leggero e il download è di soli 2,7GB, ai quali però potrebbe aggiungersi nel corso dei prossimi giorni una patch del day one, il cui arrivo non è però stato ancora annunciato dal team di sviluppo. Non si hanno al momento informazioni sul preload delle versioni Switch e PlayStation 4, dove dovreste essere in grado di avviare il preload a 48 ore dall'uscita.

A questo proposito, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 26 maggio 2020 sulle seguenti piattaforme: Xbox One, PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass su PC o console potranno approfittare del preload e giocare al titolo senza costi aggiuntivi sin dal day one, dal momento che Minecraft Dungeons entrerà a far parte della libreria del servizio all'uscita.

