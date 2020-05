Minecraft Dungeons: un problema sta impedendo a molti di giocare su PC e Xbox

Sebbene il lancio di Minecraft Dungeons sia andato più che bene e il titolo abbia riscosso un grande successo tra la critica internazionale, pare siano in moltissimi i giocatori ancora oggi impossibilitati a lanciare l'app su Xbox One e PC a causa di un fastidioso bug.

Il problema in questione, che si verifica principalmente agli utenti intenzionati a giocare tramite un abbonamento a Xbox Game Pass per PC o Xbox One (sono in molti a lamentare il medesimo bug anche dopo aver acquistato l'edizione standard o quella deluxe), impedisce di superare la schermata iniziale a causa della mancata verifica delle licenze di gioco mostrando a schermo il seguente messaggio:

"Possesso del gioco non verificato: sembra che questo account non possieda Minecraft Dungeons. Assicurati di aver effettuato l'accesso con l'account Xbox Live corretto e riavvia il gioco."

C'è chi è riuscito a superare questa fastidiosa schermata continuando a premere il tasto "Riprova", ma pare che al momento non esista alcun reale sistema attraverso il quale bypassare il bug e l'unica soluzione è attendere che il team di sviluppo pubblichi una patch correttiva. A rendere ancor più problematica la situazione è il fatto che sono diversi gli utenti che hanno iniziato a riscontrare il difetto solo al secondo avvio del gioco e per qualche strana ragione si sono ritrovati con i progressi azzerati.

In attesa che tutto ciò si risolva, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Minecraft Dungeons.