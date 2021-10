Minecraft Dungeons riceve le Avventure Stagionali: sfide e premi gratis e a pagamento

I giochi della serie Minecraft non smettono mai di evolversi: non è da meno Dungeons, spin-off che a dicembre riceverà un nuovo grande aggiornamento destinato ad introdurre le Avventure Stagionali.

Annunciate durante Minecraft Live, le Avventure Stagionali andranno ad aggiungere un nuovo sistema di avanzamento in stile battle pass al dungeon crawler a blocchi. Trattasi di eventi gratuiti a tema che offrono sfide settimanali con in palio dei Punti Avventura utilizzabili per sbloccare premi esclusivi. Le ricompense cambiano a ogni stagione e includono tutto ciò di cui un eroe a blocchi potrebbe aver bisogno: da adorabili animali domestici e stili alla moda a emote enfatiche e cosmetici accattivanti.

Come ogni battle pass che si rispetti, anche le Avventure Stagionali offriranno un percorso di avanzamento gratis e uno a pagamento, quesdt'ultimo dotato di un maggior quantitativo di oggetti sbloccabili. Esattamente come accadrà anche in Halo Infinite, ogni Avventura Stagionale sarà permanente e non sarà rimossa, ciò significa che i giocatori avranno tutto il tempo per sbloccare gli oggetti in palio.

In Minecraft Dungeons arriverà anche La Torre, una nuova modalità di gioco single-player gratis con trenta differenti piani ricchi di sfide, mob e boss di difficoltà crescente. Esattamente come le Avventure Stagionali, anche La Torre verrà aggiunta in Minecraft Dungeons a dicembre. Prima di allora, tutti i giocatori possono affrontare l'evento di Halloween Spookier Fall 2021: cominciato mercoledì 13 ottobre, proseguirà fino al 2 novembre.