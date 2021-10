Minecraft Dungeons si veste a tema Halloween: annunciato Spookier Fall 2021

Halloween si avvicina e Minecraft Dungeons si prepara per l'occasione con l'annuncio di Spookier Fall 2021, evento a tema che riprende simile a quello realizzato da Mojang nel corso del 2020 e che quest'anno si svolgerà dal 13 ottobre al 2 novembre 2021.

Attraverso un breve trailer che mostra in azione il nuovo evento a tempo limitato, gli sviluppatori confermano che il nuovo Spookier Fall offrirà ai giocatori tante nuove sfide con tanto di ricompense speciali, quali ad esempio il set armatura Spooky Gourdian oppure il Phantom Bow, oltre all'aggiunta di numerosi mob a tema horror per restare in linea con le atmosfere di Halloween. Inoltre, in Minecraft Bedrock Edition sarà incluso lo Spooky Gourdian Character Creator Set, disponibile nel Character Creator del gioco per tutta la durata dell'evento. Si tratta quindi di un'interessante occasione per i giocatori di sperimentare qualcosa di inedito ed intrigante all'interno di Minecraft Dungeons, con tante preziose ricompense per tutti coloro che si cimenteranno con successo nelle "orrorifiche" sfide realizzate da Mojang per celebrare questa ricorrenza.

Intanto negli scorsi mesi è stata messa a disposizione dei l'Ultimate Edition di Minecraft Dungeons, che contiene il gioco base e tutte le relative espansioni. Se volete scoprire ulteriori dettagli sull'opera, la recensione di Minecraft Dungeons per Nintendo Switch soddisferà le vostre curiosità.