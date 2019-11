Minecraft Dungeons: il video dell'X019 fissa l'uscita su PC, Xbox One, PS4 e Switch

I ragazzi di Mojang volano a Londra per mostrare al pubblico dell'X019 FanFest un breve video che conferma per la primavera del 2020 il periodo di uscita ufficiale di Minecraft Dungeons su PC e console.

L'avventura action ruolistica a tinte fantasy con protagonisti i personaggi dell'universo squadrettato nato dalla penna (o meglio, dalla tastiera) di Markus "Notch" Persson arriverà su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Xbox One nel mese di aprile del 2020. Gli utenti PC Windows 10 e Xbox One abbonati a Xbox Game Pass e a Game Pass Ultimate potranno scaricarlo e giocarlo "gratuitamente" già a partire dal giorno di lancio.

Il progetto, curato internamente dagli stessi sviluppatori di Mojang, assumerà i contorni di un dungeon crawler incentrato sull'esperienza multigiocatore cooperativa: ciascun utente dovrà collaborare per superare tutta una serie di enigmi e di sfide contro le creature della dimensione di Minecraft.

Il titolo mutuerà dagli action GDR "all'occidentale" il sistema di progressione delle abilità per consentirci di sbloccare tantissimi elementi di equipaggiamento e incantesimi durante la partita: le ambientazioni saranno generate in maniera procedurale attingendo ai biomi e agli scenari di Minecraft, ma ci sarà spazio anche per molti altri dungeon originali con mostri inediti, boss di fine livello e trappole da evitare con il contributo degli altri giocatori. Su queste pagine trovate anche un video sulle origini di Minecraft Dungeons, con un interessante approfondimento sulle potenzialità di questo titolo e sulle ambizioni che lo accompagnano.