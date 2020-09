Minecraft Dungeons su xCloud: un video mostra i controlli touch

Come avrete già letto, Microsoft ha appena annunciato che domani il gaming in cloud arriverà per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e tra i 150 titoli disponibili troveremo anche Minecraft Dungeons. A questo proposito, il colosso di Redmond ha pubblicato un video per mostrare i controlli touch.

Com'è possibile vedere nel filmato, a schermo non è presente un'interfaccia generica ma una creata appositamente per il gioco dagli sviluppatori e con icone da toccare che riprendono perfettamente lo stile dei menu di gioco. Sembra quindi che stia alla volontà dei singoli team di sviluppo decidere o meno se implementare i controlli touch nei propri prodotti. In ogni caso i giochi supportati dal servizio conosciuto fino a qualche settimana fa come Project xCloud supporteranno tutti controller Xbox One con supporto al bluetooth e altre periferiche, tra le quali troviamo anche il DualShock di PlayStation 4.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra il gioco in azione su uno smartphone Android (per ora l'unico Sistema Operativo supportato su mobile), vi ricordiamo che l'espansione Creeping Winter di Minecraft Dungeons è ora disponibile all'acquisto ed è gratuita per i possessori dell'edizione speciale del gioco.