Minecraft: c'è chi ha ricreato nel gioco la Torre di Destiny 2

Capita spesso di sorprendersi per le incredibili creazioni dei giocatori di Minecraft, che negli anni sono riusciti a riprodurre qualsiasi cosa nel mondo a cubetti del titolo Mojang. L'ultima creazione a spopolare sui social è quella di EetzJosh, che ha ricreato la Torre di Destiny 2.

Come emerge dalle informazioni incluse nel video che l'utente ha caricato sul proprio canale YouTube, creato appositamente per mostrare al mondo il frutto del suo lavoro, ci sono volute 168 ore distribuite nell'arco di tre mesi per dare vita a questa enorme mappa. In totale sono stati utilizzati ben 226.089 blocchi, sapientemente posizionati da EetzJosh con l'ausilio di altri due Guardiani: Mealyac e Limonada. Per migliorare la qualità grafica dell'hub dello sparatutto Bungie, l'utente ha utilizzato una serie di mod che modificano il sistema d'illuminazione del gioco e illuminano la mappa in maniera simile a come avviene nel gioco originale.

A proposito di creazioni sbalorditive, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa ha spopolato sul web il filmato di un giocatore che è riuscito in qualche modo a giocare Minecraft dentro Minecraft, dando vita ad un sistema attraverso il quale si può utilizzare il proprio PC all'interno del titolo Mojang.