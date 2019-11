Minecraft Earth: Accesso Anticipato disponibile in Italia con nuovi mob e funzionalità

L'attesa è finalmente giunta al termine ed è ora possibile anche per i giocatori italiani mettere le proprie mani sull'Early Access di Minecraft Earth, il nuovo titolo in realtà aumentata per smartphone e tablet.

Ad accompagnare l'uscita di questa versione in accesso anticipato sono alcune novità come i nuovi mob, ovvero Muddy Pig, Moodbloom, Jumbo Rabbit e Cluckshroom. Per quanto riguarda invece il crafting, è stata introdotta la possibilità di fondere i metalli per creare dei lingotti utili alla creazione di utili oggetti proprio come visto nel titolo originale sulle altre piattaforme. Passando invece alle novità in termini di funzionalità, gli sviluppatori hanno appena introdotto le Avventure. Si tratta di piccoli mondi ottimizzati per il multiplayer, generati proceduralmente e a tempo limitato dentro ai quali potrete giocare in Realtà Aumentata ed a grandezza naturale. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, è solo grazie alla tecnologia Azure di Microsoft che è stato possibile realizzare qualcosa di tanto complesso come le Avventure.

Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di provare il titolo, che vi ricordiamo può essere scaricato in maniera completamente gratuita, vi basterà avviare il download della versione iOS o Android in base al dispositivo in vostro possesso.

