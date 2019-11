Minecraft Earth, al via l'Accesso Anticipato: ecco gli Stati in cui è disponibile

Annunciato nel corso della primavera di quest'anno, Minecraft Earth punta a portare l'universo del celebre Minecraft nel mondo che ci circonda, grazie alla tecnologia della realtà aumentata.

A distanza di alcuni mesi, il pubblico può ora avere un primo assaggio della produzione per sistemi Android ed iOS grazie all'Early Access di Minecraft Earth. Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, il team di sviluppo ha infatti annunciato che la fase di Accesso Anticipato ha preso il via! Quest'ultimo non è tuttavia stato reso disponibile in simultanea in tutte le aree geografiche e risulta per ora accessibile solamente in alcuni Stati.

Ad aprire le danze sono stati Islanda e Nuova Zelanda, alle quali sono seguiti Australia, Messico e Svezia. Recentemente, l'Early Access di Minecraft Earth è inoltre approdato anche in Corea del Sud, Canada, Filippine e Regno Unito. L'Accesso Anticipato al gioco mobile non è per ora stato attivato in territorio italiano, ma l'elenco dei Paesi coinvolti è in progressivo aumento. Siete curiosi di poter provare questa nuova produzione legata alle potenzialità offerte dallo sviluppo della realtà aumentata?



Nell'attesa di maggiori informazioni sull'incremento delle aree geografiche coinvolte, i giocatori possono dare uno sguardo al video gameplay di Minecraft Earth pubblicato da Mojang nel corso del mese di luglio.