Minecraft Earth: closed beta annunciata con un nuovo video gameplay

Dopo la sua comparsa sul palco della conferenza Microsoft all'E3 2019 di Los Angeles, si torna a parlare di Minecraft Earth, il nuovo titolo Mojang ispirato a Pokémon GO e in arrivo su iOS e Android.

Grazie al nuovo trailer è possibile vedere svariati aspetti del gameplay, che riprende proprio alcune meccaniche già viste nel titolo Niantic come una mappa che terrà contro della nostra posizione e ci permetterà di interagire con gli elementi che appariranno nei nostri paraggi. Con la pressione di un tasto potremo quindi sbloccare materiali, oggetti e forzieri contenenti strumenti più o meno rari che ci permetteranno anche di aumentare il livello del nostro profilo. Ovviamente non mancheranno sessioni di gioco che sfrutteranno la realtà virtuale e grazie alle quali potremo costruire in compagnia di altri giocatori. I vari livelli si baseranno sui delle strutture predefinite, le quali andranno sbloccate semplicemente avanzando di livello. Se poi siete amanti della personalizzazione, sappiate che la skin del personaggio potrà essere cambiata in maniera molto simile a quanto già visto nel titolo originale.

Al termine del filmato è stato inoltre annunciato l'arrivo di una closed beta e, per registrarsi, dovrete tenere d'occhio il sito ufficiale del gioco nel corso delle prossime settimane.

Sapevate che Minecraft Earth non avrà loot box? Vi ricordiamo inoltre che nel 2020 arriverà anche Minecraft Dungeons.