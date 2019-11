Minecraft Earth si espande e arriva anche negli Stati Uniti

La scorsa settimana Minecraft Earth ha fatto il suo debutto in accesso anticipato in Australia, Islanda, Canada, Messico e Regno Unito, adesso l'app in Realtà Aumentata è disponibile anche in Nord America su App Store e Google Play, sempre con la formula Early Access.

Microsoft, oltre ad aver annunciato il lancio del servizio, ha rivelato che presto si terranno una serie di eventi esclusivi a New York, Londra e Sydney, maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime ore. Nelle prossime ore Minecraft Earth sarà lanciato anche in Corea del Sud e nelle Filippine, al momento non è chiaro quando l'applicazione giungerà in altri paesi europei al di fuori della Gran Bretagna, l'elenco dei paesi coinvolti nel lancio è in continua espansione, restiamo quindi in attesa di dettagli.

Annunciato la scorsa primavera, il lancio di Minecraft Earth era previsto a livello globale per il mese di ottobre, i piani però sono cambiati e Microsoft e Mojang hanno preferito lanciare una fase accesso anticipato a scaglioni coinvolgendo inizialmente solo un numero limitato di paesi con l'obiettivo di ottenere preziosi feedback per migliorare il progetto in attesa della pubblicazione ufficiale.