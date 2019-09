Minecraft Earth: al via la fase di registrazione, disponibile in early access da ottobre

Microsoft e Mojang, dal Minecon 2019, hanno rivelato alcuni nuovi dettagli sul lancio anticipato del prossimo gioco mobile in realtà aumentata, Minecraft Earth. Il titolo sarà presto disponibile e da oggi è aperta la fase di registrazione.

La pre-registrazione è disponibile per i dispositivi iOS e Android. Una volta effettuata, gli utenti riceveranno una notifica al momento della pubblicazione del gioco. Minecraft Earth è un gioco mobile in AR, ispirato alle meccaniche di Pokemon Go, e i server saranno messi online gradualmente. La prima fase di roll out inizierà ad ottobre per i mercati più piccoli per poi espandersi in maniera sequenziale. L’obbiettivo è quello di coprire tutto il mondo entro il periodo delle vacanze natalizie.

La prima versione di Minecraft Earth sarà in early access e introdurrà le Adventure, dei mondi di Minecraft generati proceduralmente e giocabili in realtà aumentata. Lo scopo sarà quello di giocare insieme agli altri utenti per completare specifici obbiettivi. Ogni avventura sarà disponibile per un tempo limitato.

Minecraft Earth è stato annunciato a maggio, durante i festeggiamenti per il decimo anniversario di Minecraft, e ha già superato la prima fase di beta durante l’estate. Vi ricordiamo che Minecraft Earth uscirà ad ottobre in early access per dispositivi iOS e Android.