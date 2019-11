Minecraft Earth per mobile vicino ai 2.5 milioni di download

Minecraft Earth è stato lanciato a fine ottobre in Early Access per poi essere pubblicato ufficialmente a metà novembre. Come sta andando il gioco sul mercato? Analizziamo la situazione basandoci sui dati di SensorTower.

Ad oggi in totale l'app ha registrato quasi 2.5 milioni di download, 1.4 di questi solamente la scorsa settimana, quando il gioco è stato reso disponibile in molti paesi, tra cui l'Italia. Gli Stati Uniti guidano la classifica con 1.2 milioni di download, a seguire il Regno Unito con 71.000 download totali. Un successo non certo fragoroso ma gli analisti sono fiduciosi e la disponibilità del gioco in altri paesi aiuterà sicuramente Minecraft Earth a scalare le classifiche mobile.

Bassi anche i ricavi delle microtransazioni, pari a 93.000 dollari, numeri che testimoniano come il gioco di Mojang e Microsoft debba ancora imporsi sul mercato mobile, essendo ben distante dai numeri registrati da app come Pokemon GO, Harry Potter Wizards Unite o lo stesso Minecraft Mobile, da anni uno dei più grandi successi per smartphone e tablet.

SensorTower in ogni caso ribadisce come la partenza sia sicuramente discreta, se Microsoft riuscirà a gestire bene il progetto potrebbe trovarsi tra le mani un app capace di generare un notevole interesse con relativi guadagni di tutto rispetto.