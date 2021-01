Minecraft Earth: Mojang annuncia la chiusura dei server con un'ultima sorpresa per i fan

Con una nota comparsa sul sito ufficiale gli sviluppatori di Mojang hanno annunciato la prematura chiusura dei server di Minecraft Earth, il titolo in Realtà Aumentata per dispositivi mobile legato al famoso franchise, pubblicando nello stesso tempo un'ultima gradita sorpresa per i giocatori.

Come si legge nella comunicazione, le difficili condizioni create dalla pandemia di Coronavirus hanno reso il progetto di Minecraft Earth insostenibile a causa delle restrizioni alla mobilità su cui si basa il gioco. Minecraft Earth è infatti un titolo che sfrutta le potenzialità della Realtà Aumentata sulla scia di quanto fatto da Pokémon GO. Mojand ha quindi deciso di riassegnare le risorse ad altre aree per lo sviluppo di Minecraft e di chiudere i server entro il prossimo giugno 2021.

La brutta notizia è stata però parzialmente addolcita da l'ultimo grande aggiornamento per Minecraft Earth: da oggi è disponibile la build finale del gioco che comporta una serie di modifiche sostanziali, tra cui la rimozione di tutte le transazioni con denaro reale, la riduzione dei costi della valuta virtuale, tutti i contenuti non ancora pubblicati e una serie di bonus per i giocatori che effettueranno l'accesso tra oggi e fino al 30 giugno. Dopo questa data tutti i contenuti acquistati verranno convertiti in Minecoin da utilizzare nello store di Minecraft e soprattutto, gli utenti che hanno effettuato acquisti in-game riceveranno una copia gratuita di Minecraft in versione Bedrock.