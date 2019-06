Minecraft Earth si mostra in azione direttamente sul palco della WWDC 2019!

Nel corso dell'edizione 2019 della WWDC, il palco della manifestazione ha ospitato un titolo mobile in realtà aumentata decisamente peculiare. Minecraft Earth è stato annunciato nel corso del mese di maggio, e ora si mostra in azione.

Come potete verificare tramite il video che trovate in apertura a questa news, il risultato è decisamente intrigante. Come mostrato sul palco dell'evento, i giocatori possono infatti dedicarsi alla costruzione di un mondo di gioco virtuale, visionandolo tramite gli schermi dei propri dispositivi mobile. Ma non solo, ampliando la dimensione del proprio "progetto", il risultato è di fatto quello di ritrovarsi completamente "immersi" al suo interno. Di conseguenza, i giocatori potranno incontrare le numerose creature composte da cubetti che popolano l'universo di Minecraft, sia quelle più innocue, come piccoli animali, sia con quelle meno amichevoli. Cosa ne pensate del risultato mostrato all'interno del video, siete incuriositi da questo peculiare nuovo progetto di Microsoft?



Vi ricordiamo che ad ora Minecraft Earth non dispone di una data di pubblicazione definitiva, ma è previsto che una fase di beta testing prenda il via nel corso dell'estate, sia su dispositivi iOS sia su dispositivi Android. Il team di sviluppo ha inoltre recentemente confermato che in Minecraft Earth saranno presenti microtransazioni.