Minecraft Earth: svelato in video il nuovo gioco mobile in realtà aumentata

I vertici di Microsoft festeggiano il decimo anniversario di Minecraft annunciando ufficialmente il progetto di Minecraft Earth, un videogioco in realtà aumentata per sistemi mobile iOS e Android.

Sviluppato da Mojang per rimanere quanto più fedele al capolavoro originario nonostante il diverso approccio ludico adottato dalla casa di sviluppo fondata da Markus "Notch" Persson, Minecraft Earth promette di farci esplorare il mondo osservandolo con occhi diversi, grazie alla presenza virtuale di strutture che comprenderanno blocchi, bauli pieni di tesori e creature chiamate Tappables.

Camminando, gli utenti potranno inoltre imbattersi in piccole porzioni di mondi Minecraft in realtà aumentata, definite Adventures, che trasformeranno il marciapiede in miniere piene di diamanti o gli alberi del parco in misteriosi nascondigli popolati da scheletri non particolarmente inclini al dialogo. Proprio come in Pokemon GO, progredendo nel gioco potremo acquisire esperienza e ottenere vantaggi ingame che verteranno attorno allo sblocco di creature di Minecraft da collezionare.

Affrontando le sfide proposteci quotidianamente da Mojang, avremo poi la possibilità di popolare l'universo AR di Minecraft Earth attraverso la costruzione di Buld Plates, delle strutture permanenti che potranno essere esplorate dagli altri giocatori nelle vicinanze. Il titolo, di conseguenza, farà leva sulla curiosità degli appassionati e li spingerà a collaborare per risolvere insieme gli enigmi ambientali delle Adventures in realtà aumentata e affrontare le sfide a tempo per acquisire XP e creature collezionabili. Il titolo, oltretutto, utilizzerà la tecnologia Microsoft Azure al centro della storica alleanza tra Sony e Microsoft legata all'evoluzione del cloud gaming.

Prima di lasciarvi al video di presentazione di Minecraft Earth, informiamo gli interessati che il nuovo gioco AR di Microsoft entrerà in fase di beta testing nel corso di questa estate sia su sistemi mobile iOS che su smartphone Android.