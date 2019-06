Minecraft Education Edition: la nuova patch aggiungerà la sintesi vocale

Continua ad aggiornarsi l'interessante Minecraft Education Edition, versione speciale del gioco creata appositamente per la scuola che permette ai docenti di fare lezione in modo alternativo e agevolare così l'apprendimento da parte dei più piccoli.

Questa edizione di Minecraft si aggiornerà a breve per supportare alcune funzionalità aggiuntive che semplificheranno ulteriormente il suo utilizzo. Tra queste non possiamo non citare l'introduzione di un sintetizzatore vocale che permetterà di leggere ciò che è scritto sullo schermo, così da permettere anche ai bambini non ancora in grado di leggere perfettamente di comprendere ciò che stanno vedendo. Questa voce, soprannominata Immersive Reader, è in grado di leggere dialoghi, impostazioni e tanto altro e include anche termini specifici del gioco come "Creeper". Un'altra novità riguarda invece il sistema di accesso dei vari studenti appartenenti alla stessa classe, i quali possono ora effettuare il login con un semplice click.

Prima di lasciarvi ad un filmato con protagonista l'Immersive Reader, vi ricordiamo che queste novità saranno disponibili al lancio del Back to School 2019 update, aggiornamento che dovrebbe arrivare a breve.

Sapevate che Minecraft ha superato Fortnite in quanto a popolarità su Google Trends? Di recente è stata inoltre pubblicata la prima versione di Minecraft giocabile su browser web in maniera del tutto gratuita.