Minecraft eletto miglior gioco degli anni 2010, Zelda Breath of the Wild al secondo posto

Polygon ha stilato la classifica dei 100 migliori giochi del decennio (2010/2019), una classifica destinata a far discutere in particolar modo per la scelta delle prime posizioni che non verrà probabilmente condivisa in modo unanime dal pubblico.

In Top 10 trovano spazio Fortnite Battle Royale, The Witcher 3 Wild Hunt, Dark Souls, P.T. (il Playable Teaser del poi cancellato Silent Hills di Konami), League of Legends, Pokemon GO e Kentucky Route Zero. Il podio vede per protagonisti Spelunky al terzo posto (citato anche da EDGE tra i giochi più influenti e significativi della decade), The Legend of Zelda Breath of the Wild in seconda posizione e Minecraft sul gradino più alto.

Top 10 migliori giochi del decennio

10 - Fortnite Battle Royale

9 - The Witcher 3 Wild Hunt

8 - Dark Souls

7 - P.T.

6 - League of Legends

5 - Pokemon GO

4 - Kentucky Route Zero

3 - Spelunky

2 - The Legend of Zelda Breath of the Wild

1 - Minecraft

Da notare come in Top 100 sia presente anche Death Stranding alla posizione numero 53 nonostante debba ancora uscire (ma le recensioni, come noto, sono state pubblicate il primo novembre). Altri nomi illustri della classifica sono quelli di The Elder Scrolls V Skyrim, Sea of Thieves, Fallout New Vegas, FIFA 17, NBA 2K12, Celeste, Firewatch, God of War e Destiny 2, trovate la classifica completa nel link alla fonte pubblicato qui sotto.