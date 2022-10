Minecraft si espande, ecco il crossover fan-made con i Simpson

Dopo essersi guadagnato un posto nella nostra classifica sui titoli più giocati del 2022, Minecraft continua ad essere un luogo perfetto per sperimentare la propria fantasia, come dimostrato da questa mappa fan-made dedicata ai Simpson.

Questo speciale crossover è stato realizzato dal gruppo di creator denominato Blockster, specializzato - come suggerisce anche il nome - nella creazione di mappe personalizzate dedicate a Minecraft. La mappa di Springfield, che potete osservare nel breve teaser allegato alla news, si mostra in maniera molto fedele rispetto alla controparte osservata nella serie di Matt Groening.

L'intero pacchetto, disponibile sul sito ufficiale dei Blockster, includerà una serie di contenuti tra cui la mappa di Springfield con i suoi luoghi più iconici, 25 skin, un texture pack e i personaggi più famosi della serie a fare compagnia al giocatore.

In occasione dell'ultimo evento dedicato al titolo di Mojang, inoltre, gli sviluppatori hanno condiviso le ultime novità legate all'aggiornamento 1.20 di Minecraft, previsto per il 2023. L'update permetterà anzitutto ai giocatori di fare uso della zattera, per navigare in mare aperto senza alcun tipo di limitazione; inoltre verranno aggiunti diversi nuovi elementi legati alla flora e alla fauna. Infine, il team ha annunciato la comparsa nel gioco dell'iconico cavaliere oscuro grazie al DLC interamente dedicato a Batman, già disponibile a partire dallo scorso 18 ottobre.