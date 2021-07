Minecraft: un fan crea una versione funzionante di Tetris con la polvere di redstone!

La straordinaria libertà sandbox di Minecraft è seconda solo alla creatività dei fan, come conferma mattbatwings2. Il redditor ha sfruttato la polvere di redstone per realizzare una console virtuale con cui giocare a Tetris, il tutto senza l'ausilio di mod o ricorrendo a trucchi di altro genere.

Il frequentatore del popolare forum di Reddit ha mostrato in video i risultati finali della sua incredibile reinterpretazione di Tetris. Il redditor ha sfruttato i circuiti ricreati con la polvere di redstone per inviare e ricevere dati con cui manipolare in tempo reale i blocchi di Minecraft e dare all'utente l'illusione di ammirare lo schermo di una console portatile che esegue, appunto, un livello dell'iconico videogioco anni '80 ideato dal mai troppo celebrato Aleksej Leonidovič Pažitnov.

L'autore di questo progetto invita tutti gli interessati a provare la bontà del suo operato scaricando in via del tutto gratuita la mappa customizzata del kolossal sandbox di Mojang sulle pagine del portale di mod PlanetMinecraft. Se amate questo genere di progetti fan made, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al video 4K dell'ultimo, eccezionale lavoro compiuto da chi sta ricreando Minecraft in stile LEGO con grafica Ray Tracing.