Minecraft: fan scopre la mappa di Herobrine, l'inquietante alter-ego di Steve!

Al termine di una lunga ricerca, il redditor e youtuber MinecraftAtHome afferma di essere riuscito a rintracciare la mappa di Minecraft che ha generato la leggenda metropolitana di Herobrine, la creatura con le sembianze di Steve, ma senza pupille, legata all'omonimo Creepypasta divenuto celebre nel 2010.

Avvistato per la prima volta dallo streamer Copeland, Herobrine è un PNG di Minecraft che assume le sembianze del protagonista e si aggira per lo scenario assumendo un comportamento a dir poco inquietante, come togliere arbitrariamente le foglie dagli alberi e, soprattutto, scavare fosse 2x2 nel terreno.

Stando alla leggenda metropolitana sorta in conseguenza di questa scoperta, dietro alla creazione di Herobrine ci sarebbe stato nientemeno che Markus "Notch" Persson, il papà di Minecraft, come tributo ingame per il fratello deceduto. Il creepypasta raccontato dal 2010 sui forum delle community videoludiche e di fan del paranormale, con cicliche riapparizioni sui moderni social network, non tiene però conto del fatto (di certo non trascurabile) che Persson è figlio unico.

Nel tentativo di chiarire una volta per tutte il mistero dell'esistenza di Herobrine, MinecraftAtHome ha così svolto oltre 50 ore di ricerche nel codice del kolossal sandbox di Mojang, riuscendo così a rintracciare le righe di testo e le porzioni di codice necessarie a scoprire il Seed della mappa utilizzata per creare il Creepypasta dell'inquietante "Steve dagli occhi bianchi". Come sottolinea lo stesso autore di questa ricerca, nella mappa non vi è alcuna traccia di Herobrine, a dimostrazione del fatto che si è trattato di uno scherzo montato ad arte da chi ha fatto circolare nel 2010 la leggenda metropolitana di questo poltergeist digitale.

Per chi fosse interessato a recarsi nel punto esatto della mappa utilizzata dall'autore del Creepypasta di Herobrine: eccovi tutte le indicazioni sulla versione di Minecraft da utilizzare, sul seme da inserire nel motore a generazione procedurale della mappa e delle coordinate del luogo scelto per scattare la falsa immagine ingame del fantasma di Steve.

Seme : 478868574082066804

: 478868574082066804 Versione : Java Alpha 1.0.16_02

: Java Alpha 1.0.16_02 Coordinate alfa : X = 5,06 Y = 71 (72,62 angolo di inquadratura degli occhi) Z = -298,54

: X = 5,06 Y = 71 (72,62 angolo di inquadratura degli occhi) Z = -298,54 Angolo della telecamera: RX = 93,75 RY = -1,2

In cima alla notizia trovate il video dell'appassionato di Minecraft che ripercorre le tappe fondamentali della ricerca della mappa di Herobrine.