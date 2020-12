Minecraft: un fan di Zelda ricrea il Regno di Hyrule di Breath of the Wild

Da grande appassionato della saga di The Legend of Zelda, il "map maker" di Minecraft conosciuto come Crockette22 ha voluto ricreare tutte le ambientazioni, le aree esplorabili e i biomi del Regno di Breath of the Wild.

La mappa è stata realizzata partendo dai preziosi dati altimetrici forniti da Lentebriesje, grazie ai quali è stato possibile trasporre con estrema accuratezza ogni angolo digitale dell'immensa regione di Hyrule di BOTW all'interno di Minecraft, sia in Java che in edizione Bedrock.

L'autore di questo progetto ci tiene a precisare che, per il momento, la sua reinterpretazione "zeldesca" di Minecraft risulta essere sprovvista di dungeon, strutture architettoniche e punti di riferimento non paesaggistici. Non è chiaro se, in futuro, il creatore di questa mappa interverrà per aggiungere ulteriori elementi allo scenario, ma questo non sminuisce di certo il suo lavoro.

Nella speranza di scoprire se Crockette22 aggiornerà o meno la sua ambientazione ispirata a Zelda Breath of the Wild, invitiamo chi ci segue ad ammirare lo spettacolare Colosseo di Minecraft in Ray Tracing che è stato sviluppato dal team italiano BANV per mostrare le potenzialità delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 20 e 30.