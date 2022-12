Minecraft è un fenomeno senza fine, è il gioco più cercato su Google dal 2004

Lo YouTuber Sundellviz ha pubblicato un video per riassumere quali sono stati i videogiochi più ricercati su Google ogni anno dal 2004 al 2022. Il risultato? Minecraft è il nome che compare più volte negli ultimi 18 anni.

La Top 5 dei giochi più cercati su Google dal 2004 al 2022 vede Minecraft al primo posto seguito da World of Warcraft, GTA, Fortnite e Counter Strike:

Top 5 giochi più cercati su Google

Minecraft World of Warcraft Grand Theft Auto (serie) Fortnite Counter-Strike (serie)

L'autore ha utilizzato Google Trends per stilare la sua analisi e dunque questa potrebbe essere non proprio precisissima ma in ogni caso aiuta a fornire un quadro generale importante. Oltre a Minecraft, World of Warcraft ha goduto di una popolarità immensa nella seconda metà degli anni 2000 e lo stesso vale per Grand Theft Auto, sulla cresta dell'onda ancora oggi.

Fortnite ha riscosso un successo senza precedenti tra il 2017 e il 2018 e Counter-Strike mantiene il suo zoccolo duro di appassionati. Molte ricerche sono poi influenzate da trend e mode del momento, il 2016 ad esempio è stato l'anno di Pokemon GO (così come il 2017 e il 2018 sono stati anni d'oro per Fortnite) mentre l'interesse per Minecraft sembra mantenersi costante nel tempo.