Minecraft senza freni: il titolo a quota 112 milioni di giocatori ogni mese

Minecraft sembra essere un fenomeno dal successo inarrestabile: ad oltre dieci anni dalla sua pubblicazione, il gioco vanta ancora una community incredibilmente ampia.

Ma non solo: il numero di utenti che scelgono di trascorrere il proprio tempo libero all'interno di questo peculiare universo a cubetti sono sempre di più. A confermare questa tendenza sono gli ultimi dati relativi al gioco diffusi da Business Insider: attualmente, Minecraft può contare su addirittura 112 milioni di giocatori ogni mese! Si tratta infatti di una cifra superiore di ben venti milioni rispetto ai dati diffusi da Microsoft nel corso dell'ottobre dello scorso anno.

Una crescita che stupisce ancor di più se si considera che nel 2019 Minecraft ha festeggiato il decimo anniversario, evento in occasione del quale è stata resa disponibile una speciale mappa celebrativa gratuita. Interpellata sul successo del gioco, Microsoft, che ha acquistato il gioco ormai cinque anni fa, ha fornito la propria interpretazione ai microfoni di Business Insider. Helen Chiang, Studio Head per Minecraft, ha in particolare evidenziato come i giocatori continuino a considerarne il mondo di gioco un luogo piacevole in cui "fare ritorno".



In chiusura, segnaliamo che è stata recentemente annunciata una collaborazione d'eccezione tra MInecraft e Ducktales, che ha visto i paperi Disney approdare nel gioco.