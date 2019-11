Minecraft è il primo gioco Xbox a raggiungere il milione di copie vendute in Giappone

Il Giappone è celebre per il suo essere un mercato chiuso nei confronti dei prodotti occidentali, dal momento che le uniche aziende ad aver avuto successo sono da sempre state Sony e Nintendo, che hanno lasciato ben poco spazio a Microsoft. Sembra però che il colosso di Redmond abbia raggiunto un notevole traguardo proprio grazie a Minecraft.

Quello che definiremmo uno dei giochi più popolari di tutti i tempi è infatti riuscito a piazzare nel solo territorio giapponese più di un milione di copie in formato fisico. Si tratta di un risultato da non sottovalutare, dal momento che si tratta di un prodotto occidentale. A rendere ancor più interessante il tutto è il fatto che le copie scatolate di Minecraft siano arrivate in Giappone solo nella seconda metà del giugno 2018, ovvero un anno e mezzo fa circa.

Sembra quasi inutile dire che la piattaforma sulla quale ha venduto di più il titolo è stata proprio Nintendo Switch, console ibrida sulla quale il gioco a base di blocchi è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di “videogioco di terze parti più venduto” grazie al milione di copie vendute.

Chissà se un simile evento possa spingere Microsoft a portare nuovi titoli sulla console Nintendo, dal momento che ci sono già dei precedenti. Negli ultimi mesi sono infatti approdati su Switch sia Ori and the Blind Forest (che vanta alcune migliorie persino rispetto alla versione PC) che il difficilissimo Cuphead.

Nel frattempo vi ricordiamo che l’Early Access di Minecraft Earth è finalmente approdata anche in Italia con alcune novità in termini di gameplay. Nel corso dell’X019 è stata inoltre ufficializzata la data d’uscita di Minecraft Dungeon, il gioco ambientato nell’universo creato da Notch che strizza l’occhio a Diablo.