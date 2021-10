Minecraft gratis su PC con Xbox Game Pass! Ecco quando sarà disponibile

Nel corso del Minecraft Live 2021, gli sviluppatori di Mojang condividono una delle notizie più attese dagli appassionati del kolossal sandbox di Microsoft: le versioni PC di Minecraft saranno presto scaricabili gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass!

La sussidiaria degli Xbox Game Studios celebra l'annuncio dell'arrivo imminente di Minecraft gratis su PC con Xbox Game Pass confezionando un video che spiega, appunto, come l'iniziativa riguardi sia la versione Bedrock che la Java Edition di Minecraft.

Oltre al metodo di installazione, le due versioni dell'esperienza a mondo aperto di Mojang si caratterizzano per una serie di differenze rappresentate, ad esempio, dalla rosa di mod supportate (sia grafiche che contenutistiche), dall'accesso a funzionalità come il cross-play con le console e le altre piattaforme, dal metodo di interazione con gli oggetti e dal sistema di posizionamento dei blocchi.

Il trailer proporso da Mojang fissa per il mese di novembre 2021 il periodo d'uscita di Minecraft Bedrock e Minecraft Java su Xbox Game Pass per PC. In attesa di conoscere la data esatta in cui sarà possibile scaricare "gratuitamente" Minecraft su PC tramite Xbox Game Pass, ricordiamo che di recente Minecraft ha superato gli 1,1 miliardi di dollari di guadagni, un traguardo che pone l'esperienza sandbox di Mojang in cima alla classifica dei franchise videoludici di maggior successo.