Minecraft: guida per distillare la Pozione della Forza

Utilizzare una Pozione della Forza durante una sessione di Minecraft vi permetterà di guadagnare un aumento del 130% ai danni che sarete in grado di infliggere a mostri e giocatori avversari. Seguiteci in questa guida per scoprire come fabbricarne una.

Prima di poter iniziare la creazione di qualunque pozione, dovrete procurarvi un banco da distillazione, senza il quale non riuscirete a creare nulla di più complicato di una bottiglia di vetro piena d’acqua. Inoltre, vi servirà un’Ampolla piena d’Acqua, una Verruca del Nether e della Polvere di Blaze.

Dopo esservi assicurati il banco da distillazione, iniziate la procedura riempiendo un’ampolla di vetro con dell’acqua: potete farlo attraverso un calderone, ottenendo così una Bottiglia d’Acqua, la base di ogni pozione che è possibile distillare all’interno del gioco. Dopo questo primo passaggio, recatevi al banco da distillazione e aggiungete all’ampolla d’acqua una Verruca del Nether (posizionate la prima in uno degli slot in basso, e la seconda nello slot in alto dedicato all’ingrediente): così facendo produrrete una Pozione Strana, la quale non ha alcun effetto. Come ultima cosa, ripetete il procedimento precedente, utilizzando la Pozione Strana negli slot in basso come contenitore, e la Polvere di Blaze nello slot dell’ingrediente, e attendete la fine della distillazione. Avrete così ottenuto la vostra Pozione di Forza.

Per aumentare la durata del potenziamento fornito dalla pozione, portandolo da 3 minuti a un totale di ben 8 minuti, potete aggiungere della Polvere di Redstone alla Pozione della Forza, una volta completata. Sapevate che qualcuno è riuscito a giocare a Minecraft all’interno di Minecraft?