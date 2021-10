Minecraft: ecco a voi Hamborghini, il bizzarro veicolo a forma di maiale

L'amore dei giocatori nei confronti di Minecraft li spinge talvolta a sbizzarrire la loro creatività nel gioco e non solo. È questo il caso di Electo, uno YouTuber che ha deciso di sfruttare le sue capacità ingegneristiche per dare vita a qualcosa di davvero speciale.

L'utente in questione ha di recente caricato sul proprio canale ufficiale YouTube nel quale mostra l'intero processo che l'ha condotto alla creazione di Hamborghini, ovvero un mini veicolo perfettamente funzionante la cui forma è identica a quella del buffo maialino rosa presente nel titolo Mojang. Com'è possibile vedere nel filmato, il mezzo dallo spassoso nome è in grado di muoversi sfruttando diversi livelli di potenza e, impostando quello più elevato, si raggiunge un massimo di circa 35 chilometri all'ora. Il video permette inoltre di osservare come molti dei componenti utilizzati in fase di costruzione siano stati creati tramite l'ausilio di una stampante 3D.

Prima di lasciarvi al video che mostra il nostro Hamborghini in funzione, vi ricordiamo che la community del gioco a cubetti è particolarmente preoccupata, dal momento che lo YouTuber Dream vuole sabotare i voti per il nuovo mob di Minecraft e molti temono che possa ripetersi quanto accaduto lo scorso anno.

Avete già dato un'occhiata alla mod che evolve la grafica dell'erba di Minecraft?