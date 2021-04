Minecraft è inarrestabile: più di 140 milioni di utenti attivi ogni mese

Come avrete già letto, gli ultimi risultati di Microsoft evidenziano una forte crescita del marchio Xbox grazie anche alla sempre maggiore diffusione di servizi come il Game Pass. Sembra però che anche Minecraft continui ad essere un successo a distanza di anni dall'uscita.

Stando alle parole di Satya Nadella, l'attuale CEO di Microsoft, il titolo a cubetti di Mojang è in costante crescita. Se nel precedente report del colosso di Redmond si parlava di circa 131 milioni di utenti attivi mensilmente, l'ultimo report evidenzia la presenza di più di 140 milioni di giocatori che ogni mese si divertono a costruire e a giocare in compagnia degli amici grazie alle modalità multiplayer online.

A contribuire ad un successo del genere sono anche le espansioni e i pacchetti di contenuti aggiuntivi che vengono pubblicati costantemente e il cui numero di download ha ormai superato il miliardo, con incassi per i creatori delle skin di circa 350 milioni di dollari. Persino Minecraft Dungeon, esclusiva Xbox gratuita per gli abbonati al Game Pass, ha avuto un influenza sul gioco e ha riacceso l'interesse di molti utenti nei confronti del capitolo principale, anch'esso presente nel catalogo del servizio ad abbonamento. Non meno importante è infine il merchandise, che rappresenta per l'azienda una grossa fetta dei guadagni a causa dell'enorme varietà di prodotti legati al brand e dedicati a giocatori di tutte le età.

