Minecraft incontra Dungeon & Dragons: il DLC crossover ha una finestra di lancio

In occasione del Dungeons & Dragon Direct del 28 marzo c'è stato spazio anche per Minecraft, che si prepara ad accogliere un nuovo crossover a tema. Minecraft Dungeons & Dragons è infatti il prossimo DLC del famoso sandbox di Mojang, che si prepara ad accogliere una nuova avventura story-driven.

Il contenuto aggiuntivo sarà disponibile nel Marketplace di Minecraft a partire dalla primavera 2023 su tutte le piattaforme: Mojang e Wizards of the Coast non hanno rivelato maggiori dettagli su quando il DLC incentrato sui Forgotten Realms sarà effettivamente disponibile, in ogni caso la sua uscita è comunque molto vicina e potrebbe avvenire nel migliore dei casi già nell'arco di qualche settimana. Nel frattempo gli autori hanno mostrato il primo trailer di questo crossover speciale, che promette di offrire tanta azione, grandi avventura ed una buona dose di personalizzazione che andrà ad influire sulle statistiche dei propri personaggi.

Il DLC vira dunque su un'impostazione in stile Action/RPG che meglio si sposa con lo stile di Dungeons & Dragons, che promette inoltre di intrattenere i fan con una storia accattivante e che avrà una durata sulla decina di ore circa. Intanto nelle scorse settimane sono apparsi in rete leak sul World Editor di Minecraft, strumento di sviluppo volto a velocizzare la creazione di nuovi contenuti da parte della community.