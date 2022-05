Minecraft è infinito: l'oscurità incombe con l'espansione The Wild Update

La già enorme offerta contenutistica di Minecraft sta per ampliarsi ulteriormente con The Wild Update, un ricco aggiornamento gratuito che porterà in dote tantissime sorprese per gli appassionati del sandbox Microsoft.

A farci da Cicerone tra i contenuti di questa nuova espansione gratuita ci pensano gli stessi ragazzi degli studi Mojang con uno streaming interamente dedicato alle novità di The Wild Update. Stando a quanto illustrato dalla sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios, il nuovo aggiornameto introdurrà nuovi biomi, dei mob inediti e blocchi originali che renderanno l'Overworld di Minecraft ancora più terrorizzante.

Entrando nel merito delle sorprese previste, il team di Mojang sottolinea che il The Wild Update porterà in dote i biomi Oscurità Profonda e Palude di Mangrovie, due regioni da esplorare sulla superficie e nel sottosuolo per andare a caccia dei nuovi mob (compresa la richiestissima rana!) e recuperare materiali inediti come il legno di mangrovia, il fango e gli strumenti necessari per creare i blocchi luminosi di rana. L'aggiornamento introdurrà anche una nuova categoria di barche con annessa una cassa.

The Wild Update sarà disponibile dal 7 giugno per Minecraft Bedrock Edition su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android e PC Windows, come pure nella Java Edition di Minecraft su PC Windows, MacOS e Linux.