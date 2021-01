Minecraft insegna: nuova mappa gratis esplora la tutela ambientale secondo Microsoft

Tra i giochi più venduti al mondo, Minecraft vede proseguire senza freni il proprio successo globale tra milioni di appassionati di intrattenimento videoludico.

Negli anni, la creazione di Mojang è stata acquisita da Microsoft, ma ha conservato la propria profonda vocazione multipiattaforma. Capace di rivolgersi a molteplici fasce di pubblico, l'universo a cubetti che incentiva lo sviluppo della fantasia si è spesso reso protagonista di lodevoli iniziative. Dalla pubblicazione di una enorme biblioteca contro la censura su Minecraft, parte di un progetto di Reporter Senza Frontiere, sino a molteplici proposte didattiche pensate per l'ambiente scolastico.

Ora, in occasione della pubblicazione da parte di Microsoft di un nuovo Report sulla sostenibilità ambientale, Mojang ha deciso di rendere disponibile una nuova mappa gratuita. Quest'ultima vede protagonista una "Città della Sostenibilità", nella quale i giocatori possono esplorare le tematiche connesse agli obiettivi green del colosso di Redmond. Gli aspetti della tutela ambientale analizzati nel contenuto sono molteplici: produzione alimentare sostenibile; gestione delle foreste; abitazioni green; energie alternative e molto altro.



La nuova mappa può essere scaricata gratuitamente dal marketpace Minecraft, all'interno della sezione "Education Collection", oltre che in Minecraft: Education Edition, congiuntamente a sei lezioni che i docenti possono sfruttare per affrontare la tematica ambientale con i propri allievi.