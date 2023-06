Minecraft tra le IP più importanti di Xbox: i profitti console arrivano da Nintendo

È notizia recente il complesso rapporto tra PlayStation e i creatori di Minecraft, con i dev-kit Sony inviati con riluttanza a Mojang, in virtù dell'appartenenza della software house agli Xbox Game Studios.

Ora, il celebre mondo videoludico a cubetti torna a presentarsi sulla scena dell'attualità, in seguito ad alcune informazioni emerse nel confronto tra Microsoft e la Federal Trade Commission statunitense. Nel corso delle udienze susseguitesi negli ultimi giorni, è emerso in particolare come i profitti derivanti da Minecraft rendano la proprietà intellettuale una "tra le IP più redditizie, se non la più redditizia di Microsoft".

Gli atti a disposizione della FTC non hanno ovviamente svelato dati precisi, ma una circostanza legata al mercato console ha rapidamente attirato l'interesse degli osservatori. Si è infatti appreso che nel settore la principale fonte di introiti per il colosso di Redmond è costituita dalle vendite effettuate su hardware Nintendo. Il volume di queste ultime sarebbe almeno il doppio di quanto totalizzato da Minecraft su console PlayStation, e oltre quattro volte superiore ai profitti generati su Xbox. Pur non avendo cifre precise a disposizione, è facile immaginare quanto questi volumi possano essere significativi.



Nel frattempo, prosegue inarrestabile lo scambio di accuse tra Microsoft e Sony, in merito all'ancora incerto esito del processo di acquisizione di Activision Blizzard King.