Minecraft: Italia in miniatura, la mappa ricreata in scala 1:250

Un utente di Reddit conosciuto come "FrankCesco" ha annunciato di aver concluso i lavori per la ricostruzione della mappa dell'Italia in Minecraft, realizzata in scala 1:250 utilizzando immagini satellitari.

L'autore fa sapere di "aver usato i dati del terreno ESA combinati con i dati di elevazione della NASA SRTM e i dati batimetrici GEBCO, usati in QGIS per esportare mappe diverse da usare nel programma WorldPainter per esportare la mappa Minecraft", tra le caratteristiche citate, estensione della mappa di 6614x8115, terreno realistico generato con dati satellitari, profondità marine realistiche e dettagliate, confini nazionali e fiumi precisi. Potete scaricare la mappa gratis seguendo il link qui sotto.

Per installarla dovete estrarre il contenuto del file zip nella cartella C:Users(Nome)AppDataRoaming.minecraftsaves utilizzando la password fra267youtube.

Facciamo dunque i nostri complimenti a FrankCesco per questo lavoro immenso, vi ricordiamo che recentemente Minecraft si è aggiornato col supporto Ray Tracing, la versione RTX è disponibile su Windows 10 e cambia radicalmente il comparto tecnico di un gioco fino ad oggi non certo conosciuto e rinomato per questo aspetto.