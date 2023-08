Minecraft Legends si aggiorna alla patch 1.17.44512: introdotte tante novità e migliorie

Alcuni mesi fa Minecraft Legends si è aggiornato su PC e console con l'update 1.17, che ha introdotto con sé tante migliorie per l'esperienza ambientata nel simpatico mondo a cubetti di Minecraft. Minecraft Legends ha ancora molto da offrire in termini di qualità dell'esperienza e non solo, ed è proprio per questo che è arrivato una nuova patch.

La guerra dimensionale con Minecraft Legends è iniziata sin dall'arrivo dei primi mesi di un 2023 ricco di produzioni videoludiche per tutti i gusti, ed è ora di scoprire quali sono le migliorie apportate con la versione 1.17.44512. Tra i dettagli emersi nelle patch notes dell'aggiornamento è possibile scorgere dei riferimenti alla modifica della velocità di costruzione, decostruzione e raccolta di netherrack e molto altro, come il cambio generale all'interfaccia utente. Qui di seguito vi riportiamo l'elenco parziale di ciò che è variato a partire dal rilascio di quest'ultimo aggiornamento:

Miglioramenti alla lobby di matchmaking. La modifica in questione è stata apportata per far sì che più giocatori possano partecipare alle partite;

La spada ora può infliggere una piccola quantità di danni ai boss e agli edifici piglin (tranne i muri e i portali). Contro la maggior parte dei piglins verranno ora inferti più danni;

La vista "Banner" ora mostra le barre della salute delle strutture nemiche;

Velocità di costruzione, decostruzione, raccolta e sgombero di netherrack più rapida in modalità Campagna;

Ottimizzato e accorciato il flusso del prologo del gioco;

Gli obiettivi e i traguardi del giocatore ora appaiono nel secondo atto del gioco;

Miglioramenti all'interfaccia utente, all'HUD e alla mappa di gioco;

Miglioramenti al bilanciamento delle mod presenti nell'avventura.

Si concludono qui le modifiche apportate con la patch 1.17.44512. Siete ancora immersi nel grande progetto videoludico di inizio anno che porta il mondo sandbox a cubetti colorati su un altro livello? Se così fosse, vi invitiamo a conoscere la nostra opinione sul gioco: è stata vincente l'accoppiata di cubetti e strategia di Minecraft Legends?