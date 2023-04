Minecraft Legends si aggiorna su PC e console: quali sono le novità dell'Update 1.17?

La guerra dimensionale di Minecraft Legends è iniziata da pochi giorni ma l'avventura strategica di Mojang ha già superato i tre milioni di giocatori! Per celebrare questo risultato, la sussidiaria di Microsoft pubblica l'Update 1.17, un aggiornamento che apporta numerose migliorie e ottimizzazioni.

La patch che porta Minecraft Legends alla versione 1.17.28951 introduce tutta una serie di 'aggiustamenti' all'esperienza offerta agli esploratori del Sopramondo. Il team Mojang e gli studi Blackbird citano ad esempio dei miglioramenti estesi al sistema di matchmaking: una volta installato, l'aggiornamento consente ai giocatori di unirsi alle lobby dei propri amici, per poi assegnare altri giocatori alla squadra avversaria. L'ottimizzazione del netcode dovrebbe inoltre abbattere i tempi di attesa per la ricerca di una partita, portandoli da 60 a soli 10 secondi.

La Patch 1.17 si premura inoltre di chiudere numerosi bug e glitch riscontrati dai giocatori, dai problemi di spawn dei Piglin all'audio mancante per nemici come i cubi di magma. Vengono infine risolti dei problemi di latenza di input su Nintendo Switch e, sempre sulla console ibrida della casa di Kyoto, migliorate le prestazioni generali e ridotti i tempi di caricamento.

In calce alla notizia trovate il messaggio condiviso da Mojang per annunciare l'avvenuto rollout del primo aggiornamento post-lancio di Legends. Nel caso ve la foste persa, vi consigliamo di rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Minecraft Legends tra cubetti e strategia.