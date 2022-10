Minecraft Legends: il Cinematic Trailer svela la finestra di lancio del GDR strategico

A diversi mesi dall'Xbox Showcase con il reveal di Minecraft Legends, Mojang e Blackbird Interactive confezionano un suggestivo Cinematic Trailer che si chiude con l'annuncio della finestra di lancio ufficiale del GDR strategico su PC, console e Game Pass.

Nel video della nuova avventura strategica ambientata nell'universo 'squadrettato' di Minecraft, gli studi Mojang e il team di Blackbird ci rituffano nelle iconiche atmosfere del sandbox Microsoft per farci assistere ai preparativi dei cattivoni intenzionati a inondare l'Overworld con un esercito di Piglin corrotti.

Per arginare questa ondata di creature, il nostro intrepido alter-ego dovrà allearsi con tutti i guerrieri aiutati nel corso di una campagna principale che promette di essere davvero ricca di colpi di scena. Saremo inoltre in grado di impartire ordini a ciascun membro della legione di difensori dell'Overworld, con tantissimi equipaggiamenti da evolvere e un'enorme mappa da esplorare prima che la corruzione proveniente dal Nether divori tutto.

Il lancio di Minecraft Legends avverrà nella primavera del 2023 su PC (Microsoft Store e Steam), Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox e PC Game Pass (e quasi certamente anche su Xbox Cloud Gaming) per chi vi è abbonato.