Minecraft Legends: come ottenere tanto Prismarino rapidamente

Come vi abbiamo spiegato anche nella nostra lunga guida di Minecraft Legends, il nuovo strategico di casa Mojang permette ai giocatori di potenziare vari aspetti della base e delle truppe, ma ogni power-up ha un costo elevato in termini di Prismarino. Scopriamo quindi come accumulare tanti cristalli azzurri in pochissimo tempo.

Edifici dei Piglin

La principale fonte di Lapislazzuli sono le strutture dei cattivissimi Piglin. La quasi totalità degli edifici dei nemici lasciano infatti cadere 10 pezzi di Prismarino, i quali però andrebbero raccolti il più velocemente possibile poiché spariscono nel giro di qualche istante. Restate quindi nei paraggi quando il vostro esercito è in procinto di distruggere una torre o una qualsiasi altra struttura degli avversari (lo noterete dallo stato di usura dei blocchi che la compongono), così da raccogliere fino all'ultimo Lapislazzulo. Sappiate inoltre che la distruzione di un Portale farà sì che tutti gli edifici nei paraggi vengano automaticamente demoliti lasciando cadere le ricompense: in questi casi farete bene a correre per raccogliere oro e cristalli prima che svaniscano nel nulla.

Forzieri

In giro per il mondo di Minecraft Legends si nascondono numerosi forzieri che possono essere aperti un'unica volta e che contengono elementi preziosi per la progressione. In questi contenitori potreste trovare gruzzoletti d'oro, unità extra di estrattori di risorse o costruttori o persino Prismarino. La particolarità di questi forzieri consiste nel fatto che ignorano il limite di risorse trasportabili: questo significa che potrete ricevere le ricompense anche nel caso in cui aveste raggiunto il limite massimo (che può essere aumentato tramite potenziamenti, proprio come per le risorse). Se volete rendere più semplici le fasi di esplorazione nei biomi montani, vi suggeriamo di scambiare la cavalcatura standard con uno Scarabeo, perfetto per muoversi agilmente alla ricerca di forzieri.

Villaggi

Di tanto in tanto, i villaggi in giro per la mappa di Minecraft Legends verranno presi di mira dai Piglin, che nel corso della notte decideranno di invadere il checkpoint provando a raderlo al suolo. Nel caso in cui doveste riuscire a respingere personalmente l'avanzata del nemico oppure tramite il posizionamento di mura e torri, potrete recarvi al mattino successivo presso il villaggio ed aprire il forziere azzurro nel centro città, il quale conterrà una lauta ricompensa: al suo interno troverete anche qualche Prismarino.

A prescindere dal metodo utilizzato per il farming di Lapislazzuli, tenete sempre sott'occhio il limite di cristalli che potete tenere nell'inventario, così da non perderne nemmeno uno.

