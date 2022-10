Minecraft Legends, Dungeons e non solo: un terzo spin-off in sviluppo, per Corden

Con l'arrivo di tante novità sulle caratteristiche di Minecraft Legends, sembra che il mondo di Mojang sia già destinato ad accogliere una ulteriore produzione a cubetti.

A lasciarlo intendere è il famigerato Jez Corden, noto insider videoludico particolarmente vicino all'universo di casa Microsoft. Nell'ultimo appuntamento con il The Xbox Two Podcast, il giornalista ha infatti affermato di essere certo che il team verdecrociato abbia già avviato lo sviluppo di un terzo spin-off di Minecraft. L'insider videoludico non dispone ancora di dettagli relativi alle caratteristiche più specifiche della misteriosa produzione, ma ipotizza che un reveal ufficiale potrebbe arrivare già in occasione del prossimo Minecraft Live.

Se il rumor fosse confermato, si amplierebbe così ulteriormente l'immaginario di Minecraft, che al momento può già contare su due spin-off. Tra questi, troviamo il già citato Minecraft Legends, ancora in attesa di una data di uscita definitiva. Lo strategico a tema Minecraft troverà spazio su PC, PlayStation 5, Xbox Xeries X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One nel corso di un generico 2023. Al contempo, prosegue inoltre il supporto post lancio offerto al dungeon crawler a cubetti, con il 2022 che ha portato ai festeggiamenti per il secondo anniversario di Minecraft Dungeons, oltre che al reveal dell'espansione Luminous Night.