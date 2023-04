Minecraft Legends esce su iPhone e smartphone Android?

Minecraft Legends è uno dei videogiochi del momento, disponibile dal 18 aprile 2023. Questo nuovo spin-off del gioco di Mojang sta riscuotendo un discreto successo, ma su quali piattaforme è disponibile? Si può scaricare su smartphone e tablet? Facciamo chiarezza.

Minecraft Legends è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch, anche nel catalogo Game Pass sin dal day one, tuttavia non c'è alcuna versione mobile in programma e dunque Minecraft Legends non esce su iPhone e Android, almeno per il momento.

L'originale Minecraft è disponibile da anni su App Store e Google Play dove registra milioni di download, tuttavia gli spin-off non hanno mai goduto di una versione mobile, come nel caso di Minecraft Dungeons (uscito nel 2020) e del recente Minecraft Legends, rimasti confinati solamente al mercato PC e console.

Non è escluso che in futuro Microsoft e Mojang possano pensare ad un porting per smartphone e tablet, al momento però non ci sono annunci, rumor o notizie in merito e dunque tutto ci porta a pensare come la volontà del publisher sia quella di non pubblicare Minecraft Legends su dispositivi mobile. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Minecraft Legends.