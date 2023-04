Minecraft Legends: guida ai potenziamenti più utili

Nella nostra guida su come accumulare Prismarino in Minecraft Legends vi abbiamo spiegato i metodi per mettere le mani sulla risorsa più preziosa dell'RTS firmato Mojang, utile per sbloccare i miglioramenti. Ma quali sono i power-up più efficaci del gioco? Scopriamolo insieme.

Spazio Alleati

Uno dei principali potenziamenti da costruire in Minecraft Legends è il "Miglioramento: Spazio Alleati", il quale va ad aumentare il limite trasportabile di ben cinque diverse risorse:

+500 unità di legno

+500 unità di pietra

+500 lapislazzuli

+150 prismarino

+150 oro

Per costruire questa struttura, i cui benefici sono cumulabili (potete costruirne quindi più di una), servono 10 pezzi d'oro, 100 di pietra e 100 di prismarino.

Raccogli

Il secondo miglioramento da costruire in Minecraft Legends dipende dal vostro stile di gioco. Ci riferiamo infatti alle strutture del tipo Raccogli, che possono aumentare il numero di unità trasportabili di Ferro, Carbone, Pietrarossa o Diamante. A ciascuno di questi blocchi è associato uno specifico tipo di truppe, quindi fareste bene a concentrarvi sulla risorsa che siete soliti utilizzare più spesso e costruire il miglioramento che vi permetterà di accumularne 150 in più.

Ecco a cosa serve ogni blocco:

Ferro: Golem di mola e Golem di muschio

Golem di mola e Golem di muschio Carbone: Creeper

Creeper Pietrarossa: Zombi

Zombi Diamante: Scheletri

Ogni potenziamento di questo tipo richiede 100 prismarino e 100 di pietra.

Casse del villaggio condivise

Altro miglioramento che dovreste realizzare il prima possibile in Minecraft Legends è "Casse del villaggio condivise". Costruendo questa piccola struttura, farete in modo che tutti i forzieri dei villaggi vengano collegati fra loro: così facendo, sarà sufficiente aprirne uno per recuperare le ricompense dell'intero mondo di gioco. La costruzione di questo miglioramento richiede 100 unità di pietra, 100 di rosmarino e 25 di ferro, carbone, pietrarossa e diamante.

Fiamme della creazione grandi

Nelle fasi di gioco più avanzate di Minecraft Legends sarà fondamentale costruire anche una o più "Fiamme della creazione grandi". È grazie questo power-up che si può aumentare il limite massimo di unità che possono essere evocate contemporaneamente, così che possiate disporre di maggiore potere offensivo durante un attacco oppure la difesa di un villaggio. La costruzione di questo oggetto richiede 400 unità di pietra, 400 di prismarino e 100 d'oro. Dal momento che il limite iniziale di prismarino è di 350, vi servirà almeno un Miglioramento Spazio Alleati.

Stendardo

Se da una parte è utile generare tante truppe, dall'altro è essenziale anche poterle controllare tutte contemporaneamente. È qui che entra in gioco il "Miglioramento: Stendardo", che va invece ad aumentare il numero massimo di unità che il nostro eroe può richiamare con la sua bandiera. In questo caso, ogni struttura posizionata aumenterà di 15 il limite di mob che possono seguire il protagonista di Minecraft Legends. Per ogni stendardo servono 100 unità di pietra, 100 di prismarino e 25 d'oro.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Minecraft Legends?