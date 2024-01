Minecraft Legends, Mojang annuncia la fine dei major update: basta nuovi contenuti

Contestualmente alla diffusioni dei dettagli della nuova ed ultima Lost Legend del gioco, Mojang ha annunciato la fine dei major update di Minecraft Legends, che dopo quest'ultimo aggiornamento non riceverà più contenuti inediti.

Sebbene il team continuerà a fornire il supporto tecnico e non rimuoverà nessuna delle funzionalità ad oggi presenti, Minecraft Legends non accoglierà più nuovi contenuti in futuro.

"Sin dal lancio, abbiamo ascoltato il feedback della community e implementato una serie di modifiche e ottimizzazioni per migliorare il gioco. Arrivati qui, faremo ora un passo indietro in merito allo sviluppo", ha dichiarato Mojang sulle sue pagine ufficiali. "Anche se non pubblicheremo nuovi contenuti per Minecraft Legends, il divertimento non si ferma qui. Le nostre sfide Lost Legends esistenti rimarranno disponibili gratuitamente e potrai comunque raccogliere le ricompense e rivendicare la vittoria. Continueremo ovviamente a offrire supporto tecnico ai giocatori e non rimuoveremo alcuna funzionalità o caratteristica dal gioco. Anche il PvP e la modalità cooperativa rimarranno pienamente funzionanti. Inoltre, vi lasciamo un ultimo omaggio: la skin Bright-Eyed Hero, che potete richiedere ora su Minecraft Legends Marketplace".

L'ultima Lost Legend di Minecraft Legends risponde al nome di Snow vs Snouts che introduce nel gioco uno stile di combattimento completamente nuovo, in cui l'obiettivo sarà la distruzione delle basi piglin, utilizzando una versione migliorata del potente lanciatore di pietra rossa. Rispetto alla sua controparte del gioco base, il lanciatore che impugnerete in questa Leggenda Perduta ha un tempo di recupero e un tasso di (de)costruzione più rapidi per una maggiore mobilità e potenza di fuoco. Inoltre, ha un effetto di contraccolpo che rende davvero soddisfacente far esplodere i piglin.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Minecraft Legends.