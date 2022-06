Minecraft Legends: scenari e creature del GDR strategico nel video gameplay su Switch

Il Partner Showcase approntato dalla casa di Kyoto con il ricco Nintendo Direct Mini del 28 giugno ha fatto da sfondo al nuovo video gameplay di Minecraft Legends, il GDR strategico in sviluppo presso Blackbird Interactive e destinato ad arrivare su Switch e in multipiattaforma nel corso del 2023.

Lo spin-off in salsa RTS dell'esperienza free roaming di Mojang ne ricalcherà lo "stile squadrettato" per calare gli appassionati nei panni di un coraggioso guerriero chiamato a difendere il suo regno dall'imminente invasione di un esercito di Piglin.

Per scampare alla distruzione e difendere l'Overworld, il nostro intrepido alter-ego dovrà raggiungere le regioni più lontane e fronteggiare la minaccia rappresentata dalla corruzione e dalla distruzione portata dai Piglin in avanscoperta.

Come possiamo intuire osservando i nuovi scampoli di gameplay, durante la partita potremo allearci con i tanti PNG e le creature presenti sulla mappa, per poi impartire loro degli ordini e guidarli in battaglia: ad arricchire il lato strategico del titolo ci penseranno poi le azioni da far compiere direttamente al nostro guerriero, con tutta una serie di attacchi, mosse speciali e incantesimi da sbloccare nel corso dell'avventura.

Il lancio di Minecraft Legends è previsto nel 2023 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Lo spin-off strategico di Minecraft approderà al day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.