Minecraft Legends si prepara: due nuove eventi e nuove funzionalità previste entro l'anno

Tra le abbondanti novità del Minecraft Live di ottobre 2023 non mancano le novità dedicate a Minecraft Legends, il gioco di avventura ambientato nel mondo di Minecraft, che si espande con alcuni aggiornamenti nati direttamente dai feedback della community.

A parlarne nel corso della diretta è stato Craig Leigh, Principal Design Director di Minecraft Legends, che ha mostrato le novità introdotte dal lancio del gioco nell’aprile 2023, tra cui la possibilità di coccolare gli animali, la campagna personalizzata, i pilastri di luce per i waypoint e le modalità PVP.

A questi e ulteriori contenuti già in essere, come i miglioramenti apportati ai controlli e all’interfaccia utente a schermo, il team ha anche annunciato le prossime Lost Legends per Minecraft Legends.

Perfettamente incorniciata nel periodo di Halloween, abbiamo “Creeper Clash”, in arrivo il 19 ottobre. Nella parentesi che chiude Halloween e ci accompagna pian piano alle festività natalizie, abbiamo invece "Snow vs Snout”, il cui arrivo è previsto per dicembre.

In concomitanza dell'espansione dei contenuti a dicembre, inoltre, il team ha anticipato l'introduzione di alcune nuove funzionalità legate alle rane, a una nuova unità e struttura piglin e a nuovi alleati stregoni.

E queste sono solo alcune delle numerose novità previste nell'Update 2.01 di Minecraft, che non riguarda soltanto Minecraft Legends, ma anche l'intramontabile sandbox di Mojang a tuttotondo.