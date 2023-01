Minecraft Legends a tutto PvP: lo show Xbox svela la data di lancio!

Il team di casa Microsoft ha mantenuto la promessa: dopo aver svelato la finestra di lancio di Minecraft Legends nello scorso autunno, l'Xbox Developer Direct annuncia ora la data di uscita del gioco.

Il simpatico GDR strategico a base di cubi e mappe procedurali realizzerà il proprio esordio sul mercato videoludico il prossimo 18 aprile 2023. Sin dal debutto, gli utenti abbonati a Xbox Game Pass potranno trovare Minecraft Legends disponibile all'interno del catalogo del servizio. Oltre che su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, l'avventura - come da tradizione per l'IP di Minecraft - approderà anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, con un lancio multipiattaforma.

Nel corso dell'Xbox Developer Direct, il team di sviluppo di Minecraft Legends ha alzato il sipario sulla ricca modalità PvP del GDR strategico, che andrà ad affiancare la campagna principale del gioco. Nella modalità competitiva, due squadre di giocatori si confronteranno all'interno di mappe generate in maniera procedurale, con l'obiettivo di conquistare la fortezza avversaria. Ogni componente del team dovrà offrire il proprio contributo, raccogliendo risorse, costruendo mura di protezione e strumenti di assedio, tra torri e catapulte. A complicare le cose, ci penseranno i Piglin, con le insidiose creature che non mancheranno di attaccare tutte le parti in campo.