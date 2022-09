Minecraft Legends sarà simile a Brutal Legend? Tutte le novità sull'avventura strategica

Nella cornice della recente Gamescom 2022, il team di Blackbird Interactive ha condiviso tutta una serie di dettagli sul gameplay e sui contenuti offerti dall'RTS ruolistico Minecraft Legends, lo spin-off in salsa strategica del kolossal sandbox di Mojang.

La prima e, forse, più importante informazione condivisa dagli autori canadese riguarda le forti analogie tra l'esperienza strategica di Minecraft Legends e Brutal Legend: a detta di Blackbird Interactive, infatti, nel corso dell'avventura dovremo affrontare tutta una serie di sfide dall'approccio non troppo dissimile da quello offerto dall'ormai iconica avventura rock di Double Fine Productions.

Le attività strategiche di Minecraft Legends, quindi, saranno intrise di elementi hack'n'slash, roguelite, tower defense e squisitamente action, con la possibilità di guidare in battaglia un esercito composto dai PNG aiutati nelle missioni precedenti.

Di particolare interesse è poi la conferma della presenza di un'enorme mappa open world generata da un sistema procedurale mutuato da quello di Minecraft. Quanto al gameplay, Blackbird spiega che sarà possibile completare l'intera avventura sia da soli che in cooperativa con lobby da quattro utenti (in multiplayer online o a schermo condiviso): la campagna principale dovrebbe durare all'incirca 18 ore, un valore che però non tiene conto delle missioni secondarie e delle attività PvP e cooperative da svolgersi parallelamente alla storia.

Il lancio di Minecraft Legends è previsto nel 2023 su PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale alla riscoperta di Brutal Legend, il metal fatto videogico di Double Fine con Jack Black, Ozzy Osbourne e Lemmy Kilmister.