Minecraft Legends: svelati i requisiti di sistema della versione PC

A pochi giorni dal debutto di Minecraft Legends, Mojang ha aggiornato la pagina ufficiale Steam dello strategico in tempo reale per informare i videogiocatori circa i requisiti di sistema minimi e consigliati.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di Minecraft Legends in versione PC:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (con l'aggiornamento di maggio 2020 o superiore) oppure Windows 11, entrambi a 64-bit

Processore: Intel Core i5 da 2,8GHz oppure una CPU equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780, AMD Radeon 285 o Intel HD 520

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 24 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (con l'aggiornamento di maggio 2020 o superiore) oppure Windows 11, entrambi a 64-bit

Processore: Intel Core i5 da 3,4GHz oppure una CPU equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 oppure AMD FX-4100

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 24 GB di spazio disponibile

In attesa di poter provare il gioco, vi ricordiamo che Microsoft ha da poco svelato l'ora di sblocco di Minecraft Legends in Italia, dove sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Come tutti i titoli del colosso di Redmond, anche lo spin-off della serie Mojang approderà al day one su Xbox Game Pass.