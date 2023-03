Minecraft Legends: il nuovo video svela i segreti del comparto grafico e artistico

Dopo aver svelato la data di lancio di Minecraft Legends, gli studi Mojang aprono una nuova finestra sul colorato universo della loro prossima avventura strategica per pubblicare un video interamente dedicato al lavoro che stanno portando avanti sul fronte grafico e artistico.

Gli sforzi profusi da Mojang in collaborazione con il team di Blackbird si concretizzeranno in un'esperienza visiva che, se possibile, sarà ancora più profonda e immersiva di quella offerta dallo stesso Minecraft.

A giudicare da quanto mostrato nel nuovo video approfondimento sul comparto grafico e artistico, lo spin-off strategico del 'kolossal squadrettato' ideato da Markus Notch Persson vanterà un Overworld ricco di dettagli, con biomi particolarmente variegati e con tantissimi elementi interattivi. In quest'ottica rientra il lavoro che Mojang e Blackbird stanno portando avanti per infondere originalità alla serie di Minecraft introducendo centinaia di materiali, blocchi logici, oggetti, strutture architettoniche, armi ed equipaggiamenti inediti con cui edificare e difendere la propria base dall'assalto dei Piglin corrotti dal Nether.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino al 18 aprile e, con esso, il lancio di Minecraft Legends su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Sapevate che Minecraft Legends sarà simile a Brutal Legends?